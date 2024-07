Ufficiale Manchester United, colpo Yoro per la difesa: "Arrivare così presto è un onore"

Il Manchester United ha annunciato l'ingaggio di Leny Yoro. Il difensore francese ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con l'opzione di estenderlo per un altro anno. Questo il comunicato: "A soli 18 anni Yoro ha già giocato 60 partite in prima squadra per il Lille. La scorsa stagione è stato nominato nella squadra della stagione della Ligue 1, avendo aiutato il suo club a finire quarto in campionato".

Yoro ha dichiarato: "Firmare per un club con la statura e l'ambizione del Manchester United così presto nella mia carriera è un onore incredibile. Fin dalle mie prime conversazioni con il club è stato chiaro il piano su come posso crescere a Manchester come parte di questo entusiasmante progetto,. Hanno mostrato molta attenzione per me e la mia famiglia.

Conosco la storia dei giovani giocatori del Manchester United e sento che può essere il posto perfetto per aumentare il mio potenziale e realizzare le mie ambizioni, insieme ai miei nuovi compagni di squadra. Non vedo l'ora di iniziare".