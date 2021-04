Manchester United, Fernandes: "Vincere solo l'Europa League non sarebbe sufficiente"

Il fantasista del Manchester United Bruno Fernandes non ha intenzione di accontentarsi e in un’intervista a talkSPORT spiega di voler conquistare più trofei possibili coi Red Devils: “Un titolo soltanto non è sufficiente se giochi in questo club che ne ha vinti tanti in passato. Ma oltre a questo dobbiamo pensare sempre di poter migliorare, sia che si vincano quattro trofei o solamente l’Europa League. - continua il portoghese – Noi stiamo andando su questa strada, stiamo crescendo e abbiamo ancora molto da fare da qui a fine stagione. Premier? Finché ci sarà la matematica dalla nostra parte dobbiamo credere alla vittoria, solo quando non potremo più riprendere il City allora mi dimenticherò del campionato".