Manchester United-Granada 2-0, le pagelle: Cavani a segno, bene Telles e Van de Beek

MANCHESTER UNITED-GRANADA 2-0

Marcatori: 6' Cavani, 91' Vallejo (A)

MANCHESTER UNITED

De Gea 6 - Spettatore per 90 minuti. Bravo sul colpo di testa di Herrera pochi secondi prima del 2-0.

Wan-Bissaka 6 - Difende discretamente ma oggi poco apporto offensivo. (dal 83' Williams s.v.)

Lindelof 6,5 - Attento nelle chiusure. Non va mai in sofferenza.

Tuanzebe 6 - Fase difensiva positiva e senza mai correre rischi. Non sempre preciso in costruzione.

Telles 6,5 - Dal suo sinistro arrivano sempre pericoli. Cross tagliati e propositivi per tutto il match. Da un suo cross arriva anche l'autogol di Vallejo.

Fred 6 - Difende discretamente e trova anche qualche bel corridoio in profondità.

Matic 6.5 - Domina a centrocampo per acume tattico e forza fisica.

Pogba 6 - Un assist per Cavani, un giallo e costante rischio di secondo giallo. Rimane negli spogliatoi all'intervallo. (dal 46' Van de Beek 6,5 - Entra bene in partita voglioso di mettersi in mostra).

Greenwood 6 - Quando si accende fa vedere il suo talento ma gli manca sempre qualcosa nella giocata finale. (dall'83 ' Diallo s.v.).

Bruno Fernandes 6,5 - Sfiora diverse volte il gol. Non si danna l'anima ma è pericolo costante. (dal 74' Mata s.v.)

Cavani 6 - Pronti via segna un bel gol di sinistro e indirizza verso Manchester la qualificazione. (dal 60' James 5,5 - In mezzora non incide).

GRANADA

Silva 6 - Non può nulla sui gol. Sempre attento in uscita.

Vallejo 6 - Goffo autogol nel finale di partita. Fino a quel momento non era andato male.

Foulquier 6 - Pericoloso quando si fa vedere in avanti. Un paio di bei cross.

German 6 -Pericoloso in fase offensiva. Troppo morbido su Cavani in alcune circostanze. (dall'83' Perez s.v.)

Neva 6 -Alterna bene le due fasi con coraggio e applicazione. (dal 75' Diaz s.v.)

Montoro 6 - Tiene bene il campo e corre per tutto il match.

Herrera 6,5 - Il migliore dei suoi. Tre grandi occasioni in cui sfiora il gol. L'ultimo ad arrendersi.

Gonalons 6 - Bene finché rimane in campo (dal 32' Molina 6,5 - Sfiora il gol in due occasioni. Ottimo impatto).

Kenedy 5 - Non entra in partita. Non trova ritmo nè posizione. (dal 46' Puertas 5,5 - Un po' meglio del compagno ma comunque insufficiente).

Machis 5 - Non è mai presente in avanti e si perde sempre sul più bello. Partita abbastanza anonima

Soldado 4,5 - Lo si nota solo per un giallo rimediato per proteste. Rimane negli spogliatoi all'intervallo. (dal 46' Suarez 5 - Anche lui non incide. Poco servito e poco brillante).