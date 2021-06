Manchester United, in caso di partenza di Pogba l'obiettivo è Goretzka

Secondo quanto riportato da Bild Leon Goretzka potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire l'eventuale partenza di Paul Pogba dal Manchester United. Il giocatore tedesco è in scadenza nel 2022 e non sembra intenzione a rinnovare col Bayern Monaco. Per questo i Red Devils lo seguono con interesse.