Manchester United, Solskjaer: "Mi sorprenderei se acquistassimo qualcuno in questi giorni"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester Ole Gunnar Solskjaer ha escluso arrivi da qui al 1° febbraio: "Mi sorprenderei se chiudessimo qualche affare in entrata. La squadra è forte, piena di qualità e a volte mi tocca lasciare fuori dei giocatori. Se non succede qualcosa di sorprendente e credo non succederà, non arriverà nessuno".