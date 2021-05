Marsiglia, accordo trovato con Guendouzi. Ora serve quello con l'Arsenal

Possibile ritorno in patria per Matteo Guendouzi: sulle tracce del centrocampista dell'Arsenal, in prestito all'Hertha Berlino nell'ultima stagione, c'è da tempo il Marsiglia, che avrebbe trovato una base d'intesa con il classe '99. Di contro, riferisce L'Equipe, l'OM deve ancora avviare dei dialoghi formali con il club londinese, che non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale per il suo giocatore.