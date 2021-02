Marsiglia-PSG 0-2, le pagelle: Mbappé-Icardi in gol, intervento killer di Payet

MARSIGLIA-PSG 0-2

Marcatori: 9' Mbappé (P), 24' Icardi (P)

MARSIGLIA

Mandanda 6 - Può fare ben poco sui due gol segnati dai parigini: bravo e attento nelle altre circostanze in cui viene chiamato in causa.

Sakai 5,5 - Pochissima spinta sulla corsia di destra da parte del giapponese, che ad inizio ripresa rischia anche di commettere il pasticcio con un fallo su Icardi giudicato però regolare dagli addetti al VAR.

Gonzalez 5 - Non riesce in alcun modo a contenere le incursioni degli attaccanti avversari: si perde Icardi in occasione del raddoppio, nel secondo tempo atterra Neymar in area ma viene graziato da Bastien che non concede il tiro dagli undici metri (Dal 78' Perrin s.v.)

Caleta-Car 5,5 - Quasi impossibile, per qualunque centrale difensivo, concludere una gara con il PSG senza difficoltà: anche lui incappa in diversi problemi nel corso dei novanta minuti, pagando in particolare le accelerazioni dei giovani terribili di Pochettino.

Nagatomo 5 - Vince il ballottaggio con l'altro "italiano" Lirola, ma in campo è come se non ci fosse mai stato. Irriconoscibile (Dal 56' Lirola 6 - L'ex Fiorentina dimostra di non essersi ancora calato a pieno nel gioco della sua nuova squadra, ma fa il massimo per non sfigurare)

Rongier 5 - In costante difficoltà in mezzo al campo, non gli si poteva certamente chiedere di più nei duelli con Kurzawa e il centrocampo parigino (Dall'88' Cuisance s.v.)

Kamara 5,5 - Uno dei giocatori più coinvolti nella formazione di Larguet, tocca tanti palloni a centrocampo ritrovandosi però con pochissimi spazi per affondare il colpo in verticale: è impossibilitato, in pratica, ad andare all'uno contro uno con i centrali del PSG.

Gueye 5,5 - Ha una grandissima occasione da gol al 23' ma il suo sinistro viene respinto in calcio d'angolo da Rico: bravo a provarci quando gli si presenta l'occasione, ma servirebbe più continuità soprattutto in partite di questo calibro.

Thauvin 5,5 - Cerca di farsi vedere in particolar modo nel primo tempo con qualche buona penetrazione sulla destra. Rientrato dall'intervallo, però, non riesce a mantenersi ad un buon livello sparendo, di fatto, dal campo (Dal 78' Luis Henrique s.v.)

Germain 5 - Non pervenuto in fase offensiva: è vero che gli vengono offerti pochissimi palloni giocabili, ma non fa nulla per andarseli a prendere nelle retrovie (Dal 56' Benedetto 5,5 - Schierato a risultato ormai acquisito, El Pipa non riesce ad incidere)

Payet 4,5 - Invisibile nel primo tempo, nella ripresa dà una mano quando c'è da difendere. Protagonista, nei minuti finali, di una sciagurata entrata su Verratti che gli costa il cartellino rosso: intervento killer che fa precipitare lo stato d'animo, già a pezzi, del Marsiglia.

PSG

Rico 6 - Non è stato un derby complicato per l'estremo difensore ospite, abile a sventare le poche minacce che gli si sono presentate.

Florenzi 6,5 - L'ex Roma offre l'assist per il raddoppio di Icardi con un gran traversone dalla corsia di destra. Se avesse spinto con ancora maggiore insistenza, probabilmente si sarebbe preso ulteriori soddisfazioni (Dall'87 Kehrer s.v.)

Marquinhos 6,5 - Non sbaglia nulla, prendendo il comando della difesa di Pochettino fin dal primo minuto: mai una ingenuità, sempre sul pezzo.

Kimpembe 6,5 - Anch'egli, come il compagno di reparto, disputa un match di assoluta concretezza senza mai concede ampi spazi agli attaccanti del Marsiglia.

Kurzawa 6 - Si propone con il contagocce sulla sinistra, ma gioca una partita attenta senza mettere a referto alcuna sbavatura.

Gueye 6 - Non è particolarmente attivo in mezzo al campo, ma basta poco per prendere il comando dell'omonimo con la maglia numero 22.

Paredes 6,5 - Colpisce il palo esterno al 32' sfiorando il gol dello 0-3. Da classico sudamericano, quando si surriscaldano gli animi non si tira mai indietro: proprio per questo motivo, a partita ormai chiusa, Pochettino lo sostituisce (Dal 66' Pereira 6 - In totale controllo)

Verratti 6,5 - Solita prestazione di spessore a centrocampo per l'ex Pescara, che domina gli avversari rivelandosi ancora una volta come il giocatore imprescindibile di questa squadra. A causa di un brutto fallo di Payet, termina la gara in condizioni fisiche precarie: sarà da valutare in vista dei prossimi impegni.

Di Maria s.v. - Serve l'assist per Mbappé e nell'occasione accusa un fastidio muscolare: out dopo nemmeno un quarto d'ora [(Dal 12' Sarabia 6 - Impiega più del previsto per entrare in partita: nel finale fallisce clamorosamente un match point in contropiede, Pochettino si infuria e lo toglie dal campo) - Dall'87' Kean s.v.]

Icardi 6,5 - Basta poco per fare la differenza: pallone messo in area da Florenzi, colpo di nuca (più che di testa...) e pallonetto sontuoso a superare Mandanda. L'ex Inter sfiora anche la doppietta in avvio di secondo tempo (Dal 65' Neymar 6 - Appena entrato viene affondato da Gonzalez ma l'arbitro nega il calcio di rigore al PSG: poco più tardi calcia col destro da fuori senza inquadrare la porta)

Mbappé 6,5 - Non può sbagliare, dopo appena nove minuti, a tu per tu con Mandanda: il gioiellino del calcio transalpino continua a segnare in Ligue 1 e non sembra affatto intenzionato a fermarsi qui. Mette tutte le forze possibili in campo per fare la differenza e ci riesce benissimo, pur pagando a caro prezzo qualche eccesso di altruismo come in un contropiede al 77'.