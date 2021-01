Marsiglia, si pensa al successore di Villas-Boas. Avanza la candidatura di Favre

vedi letture

Secondo quanto riportato da Téléfoot, Lucien Favre potrebbe presto trovare squadra. Il tecnico svizzero, 63 anni, è stato esonerato a stagione in corso dal Borussia Dortmund e per lui potrebbe esserci un ritorno in Francia dove ha allenato con successo il Nizza. È candidato alla panchina del Marsiglia, dove Villas-Boas, in scadenza di contratto, difficilmente rinnoverà anche a causa del rapporto non idilliaco con la dirigenza e, attenzione anche all'immediato, con la squadra che è reduce da tre sconfitte consecutive in Ligue 1 e si è clamorosamente allontanata dalla zona Champions, ora distante 11 punti.