Mbappé rinnoverà col PSG? Leonardo: "Non ne abbiamo parlato, ma tutti vogliono restare"

Il Paris Saint-Germain è tornato in vetta alla Ligue 1 sfruttando al meglio lo scivolone interno del Lille e battendo il Lione nello scontro diretto. Una vittoria netta, per 4-2, con un assoluto protagonista: Kylian Mbappé, che non ha ancora rinnovato il suo contratto. E Leonardo, ds del club della capitale, ha parlato proprio di questo a fine partita: "Le sue ultime prestazioni sono state incredibili . Non è ancora arrivato il giorno in cui dovremo parlare del suo contratto, aspettiamo il momento in cui avremo un quadro più chiaro. In generale, i giocatori vogliono rimanere al PSG".