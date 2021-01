Messi squalificato per due turni. Il Barcellona non ci sta e presenta ricorso

Il Barcellona ha deciso di presentare ricorso per la squalifica di due turni inflitta a Lionel Messi, dopo la manata data all'attaccante dell'Athletic, Asier Villalibre, nei minuti conclusivi della finale di Supercoppa di Spagna. Il club in un comunicato ufficiale specifica che Messi non è mai stato espulso col Barcellona e il fatto è avvenuto in un'azione d'attacco dei blaugrana nei minuti finali. Il referto arbitrale ha riportato che il giocatore h colpito l'avversario con il braccio con eccessiva forza mentre il pallone è in gioco, ma non ad una distanza tale da essere giocato. Allo stato attuale delle cose Messi salterà la prossima partita di Copa del Rey, giovedì contro il Cornellà e l'incontro di campionato contro l'Elche in programma domenica.