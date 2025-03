Ufficiale Minamino rinnova con il Monaco: il giapponese ha firmato fino al 2027

Takumi Minamino ha rinnovato fino al 2027 con il Monaco. Di seguito il comunicato ufficiale del club monegasco: "L'AS Monaco è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Takumi Minamino per un'altra stagione. Il centrocampista offensivo giapponese (30 anni) è ora legato al Club fino a giugno 2027. Arrivato nel Principato nell'estate del 2022 dal Liverpool FC, Takumi Minamino ha disputato 89 partite con il club monegasco, segnando 16 gol e fornendo 15 assist.

Dopo una prima stagione in un campionato che stava scoprendo, il nazionale giapponese (65 presenze, 24 gol) ha disputato una seconda stagione 2023-24 molto positiva, conclusa con un secondo posto in Ligue 1, sinonimo di qualificazione per la Champions League. Sotto la guida di Adi Hütter - conosciuto al RB Salisburgo nel 2014-15 -, l'esperto centrocampista, che ha compiuto 30 anni il 16 gennaio, si distingue per la sua regolarità ai massimi livelli, che lo rende uno dei giocatori più utilizzati del gruppo (33 partite in tutte le competizioni nel 2024-25).

Giocatore versatile, combattivo e capace di dinamizzare il fronte d'attacco, Takumi si è recentemente distinto realizzando 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 partite. Molto attivo in questa stagione in Champions League - ha partecipato a 9 delle 10 partite disputate nella competizione -, il centrocampista, miglior marcatore del Monaco in questa campagna europea, è stato nominato uomo partita nella bella vittoria dell'AS Monaco contro la Stella Rossa di Belgrado (5-2). Ora sotto contratto fino al 2027, Takumi potrà continuare a mettere il suo impegno e la sua creatività al servizio dei Rouge & Blanc!".