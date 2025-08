Ufficiale Mitchell Dijks lascia il Fortuna Sittard: contratto risolto di comune accordo

Le strade di Mitchell Dijks e del Fortuna Sittard si separano con effetto immediato. Il club olandese ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto del difensore 32enne, raggiunta in pieno accordo tra le parti.

Il direttore tecnico Américo Branco ha spiegato la decisione: "È stato un piacere lavorare con Mitchell negli ultimi due anni. Di recente abbiamo avuto diverse conversazioni nelle quali lui ha espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura. Si è sempre impegnato al massimo per la nostra squadra, e per questo vogliamo supportarlo in questa nuova tappa della sua carriera".

Dijks era arrivato al Fortuna nel 2023 dal Vitesse e ha collezionato 61 presenze in maglia giallo-verde. "Ho vissuto un periodo meraviglioso al Fortuna e ho sempre giocato con orgoglio per questo club", ha dichiarato il terzino sinistro. "A Sittard ho ritrovato il piacere di giocare a calcio, anche grazie ai tifosi. Mi sono sempre sentito apprezzato e voglio ringraziare tutti per questi anni fantastici". Cresciuto nelle giovanili del Volendam, Dijks ha esordito a 18 anni con l’Ajax. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Heerenveen, Willem II, Norwich City, Bologna, Vitesse e, infine, Fortuna Sittard. Ora è pronto per una nuova avventura nel calcio internazionale.