Morata e il futuro di CR7: "Lo vedo bene, anche se non è facile uscire ai quarti per lui"

vedi letture

La Spagna farà il suo esordio oggi nelle qualificazioni Mondiali contro la Grecia. Ieri in conferenza stampa ha parlato Alvaro Morata, che ha discusso anche del momento della Juventus e del compagno di squadra, Cristiano Ronaldo: "Non ho un'idea sul futuro di Cristiano, con lui non parlo di calcio. Parliamo di pallone quando dobbiamo preparare le partite e devo adattarmi ai suoi movimenti. A me piace giocare con i migliori giocatori. Prima di tutto vorrei che sia felice, perché è una persona che ammiro molto, per la sua carriera e la sua professionalità. Spero di giocare con lui anche il prossimo anno. La stagione con la Juve? Poteva andare, ci sono mancati i dettagli. Ora la maggior parte degli obiettivi sono difficili da raggiungere o è impossibile raggiungerli. Cristiano lo vedo bene, anche se quando si è abituati a vincere la Champions non è facile uscire ai quarti. Pensiamo ai prossimi obiettivi perché non è ancora finita".