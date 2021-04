Necaxa, il club messicano nel mirino di una cordata che comprende Eva Longoria e Mesut Ozil

Investitori statunitensi mettono le mani su un club messicano: si tratta del Necaxa. Una parte delle quote potrebbe essere ceduta a un gruppo capeggiato dall'investitore immobiliare Al Tylis e da Sam Porter, dirigente del DC United, club di MLS. Tra gli azionisti di questa cordata vi arebbero anche l'attrice di origine messicana Eva Longoria, la modella Kate Upton e il calciatore Mesut Ozil. Nelle scorse ore il Necaxa ha diramato un comunicato che non il club non è in vendita, ma di essere vicino a una svolta strategica storica per il futuro del club.