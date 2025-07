Ufficiale Newcastle, il nuovo direttore tecnico arriva dall'Atalanta. È Sudarshan Gopaladesikan

Il Newcastle ha confermato l'arrivo, come nuovo direttore tecnico, di Sudarshan Gopaladesikan. Riferirà al manager Eddie Howe, in un ruolo che sarà basato principalmente sui dati. Arriva dall'Atalanta, con un passato al Benfica come responsabile dei dati sportivi. "Nel corso della mia carriera - ha spiegato il dirigente - ho avuto il privilegio di lavorare con club con una tifoseria profondamente appassionata, e il Newcastle si distingue per il suo legame unico tra la squadra, la città e i suoi tifosi. Sono entusiasta di lavorare a fianco del talentuoso staff del club per identificare ciò che ci aiuta a ottenere un vantaggio competitivo. Soprattutto, non vedo l'ora di vivere l'incredibile atmosfera della partita a St. James' Park e di far parte di questa orgogliosa famiglia e comunità calcistica".

C'è anche il comunicato ufficiale del club. "Il Newcastle United ha nominato Sudarshan Gopaladesikan Direttore Tecnico del club. Riportando al nuovo Direttore Sportivo, Sudarshan, noto come Suds, guiderà le operazioni relative ai dati calcistici del club, lavorando a stretto contatto con Eddie Howe e il suo staff tecnico e con i team di performance, medico, analisi, metodologia e reclutamento del club".

"Il suo ruolo sarà dedicato all'implementazione di pratiche basate sui dati in tutti i reparti sportivi, nelle squadre maschili, femminili e del settore giovanile. Suds si unisce ai Magpies dopo aver lasciato l'Atalanta BC, squadra italiana, dove ricopriva il ruolo di Direttore dell'Intelligence Calcio. Durante la sua permanenza a Bergamo, l'Atalanta si è piazzata tre volte consecutive tra le prime cinque in Serie A, ha vinto la UEFA Europa League e ha raggiunto una finale di Coppa Italia".