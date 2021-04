Neymar: "Messi è il miglior calciatore con cui ho giocato. Mbappé ha tutto per diventarlo"

“Non si possono far paragoni fra Messi e Mbappé, sono due giocatori dallo stile molto diverso. Leo è il miglior giocatore che ho mai visto, mentre Kylian sta per diventare uno dei migliori al mondo”. In un’intervista a France Football la stella del PSG Neymar ha parlato così dell’ex compagno argentino e dell’attuale compagno francese soffermandosi poi su quest’ultimo: “A Mbappé ruberei la sua velocità, se non stai attento a tutti i suoi movimenti rischi di perderlo in una frazione si secondo. Ma questo vale un po' per tutti i giocatori di un certo livello, anche quando giocavo con Messi o Iniesta era lo stesso. - continua il brasiliano – Ma lui non è solo veloce, ha un repertorio infinito di dribbling, una grande intelligenza tattica e poi è umile e vuole continuare a migliorare. Inoltre è un ragazzo d’oro e devo a lui gran parte del mio adattamento in Francia, mi ha fatto conoscere il modo di vivere di qui e spiegato a fondo la loro mentalità”.