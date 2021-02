Neymar: "Voglio restare al PSG, spero con Mbappè"

Il brasiliano a TF1, "ora sono molto felice qui, più calmo"

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - "Sono molto felice oggi. Mi sento bene, mi sono adattato, sono più calmo. Sono molto felice qui, voglio rimanere al Paris SG". Neymar ha ribadito il suo desiderio di continuare a giocare nel Paris SG, augurandosi che rimanga anche Kylian Mbappé, in un'intervista a TF1. "Spero che anche Kylian voglia restare. Ovviamente questo è l'augurio di tutti i tifosi, vogliamo che il PSG rimanga una grande squadra e voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto: giocare a calcio ed essere felice, questo è il massimo", ha continuato. Il giocatore più costoso della storia, acquistato per 222 milioni di euro dal PSG dall'FC Barcelona nel 2017, sta negoziando con il club della capitale per continuare la sua avventura in Francia. Finora, entrambe le parti hanno espresso ottimismo nei colloqui. Mbappé si trova nella stessa situazione, ma il 22enne campione del mondo si dà tempo per "pensare", come ha annunciato il 22 gennaio. (ANSA).