Niente ritorno alla Juventus, Kolo Muani riparte da Londra: è un giocatore del Tottenham
Randal Kolo Muani è ufficialmente un giocatore del Tottenham. Sfumato il ritorno alla Juventus, il francese si consola trasferendosi a Londra. Gli Spurs si assicurano le sue prestazioni con la formula del prestito.
Si tratta dell'ottavo acquisto stagionale del Tottenham, dopo quelli di Mohammed Kudus, Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic, Kota Takai, Joao Palhinha e Xavi Simons.
