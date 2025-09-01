Ufficiale
Con l'infortunio di Delap, il Chelsea trova la soluzione in casa: richiamato Guiu
Il Chelsea ha deciso di richiamare Marc Guiu. L'attaccante spagnolo torna dal prestito al Sunderland. 19 anni, il giocatore ha potuto giocare solamente 3 partite con i black cats. A seguito dell'infortunio di Liam Delap i blues hanno deciso di riprendersi il talento iberico, senza dover attingere nuovamente dal mercato.
