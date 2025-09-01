Juventus, la nota su Zhegrova: al Lille 14,3 milioni più bonus. Per il giocatore quinquennale
Dopo aver deposito il suo contratto presso la Lega Serie A, la Juventus ufficializza l'acquisto di Edon Zhegrova dal Lille con un comunicato ufficiale. Questa la nota bianconera con tutte le cifre dell'operazione:
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società LOSC Lille per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edon Zhegrova, a fronte di un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni.
Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".