Ufficiale Nuovo capitolo per Samir Santos: l'ex Udinese resta in Messico ma approda al Mazatlan

Sono bastati tre anni a Samir Santos al Tigres, dopodiché l'ex Udinese e Verona - tra le altre - ha deciso di fare le valigie e di approfittare della sessione di mercato attuale per approdare altrove. Sempre in Messico, nel campionato nazionale, il difensore centrale brasiliano ha deciso di firmare ufficialmente con il Mazatlan.

Comunicato ufficiale

"Samir Caetano è un nuovo giocatore del Mazatlán. Il calciatore brasiliano vanta esperienza in Europa e nel calcio messicano. Il Mazatlán FC informa che il calciatore Samir Caetano si unisce alla squadra dei Canoneros per rafforzare il team nel torneo Clausura 2025 della Liga MX.

Samir, originario del Brasile, è alto 1,85 metri e gioca come difensore. Ha esperienza nel calcio messicano, poiché arriva dai Tigres UANL, squadra con cui ha vinto un campionato di Liga, un Campeón de Campeones e la Campeones Cup nel 2023. Nel corso della sua carriera professionale ha indossato le maglie di squadre come Flamengo (club con cui ha vinto la Copa do Brasil nel 2013), Hellas Verona e Udinese in Italia, così come il Watford in Inghilterra. Siamo sicuri che la sua esperienza sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Benvenuto al porto!", la chiosa dell'annuncio del club messicano.