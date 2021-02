Nuovo stop per Hazard. La Federcalcio belga vuole vederci chiaro e accusa il Real Madrid

vedi letture

L'ennesimo infortunio di Eden Hazard è fonte di grande discussione in Belgio, dove sono in tanti ad accusare il Real Madrid per i continui guai fisici del fantasista: secondo Niewsblad, la Federcalcio nutre seri dubbi sulla bontà delle cure ricevute dal suo gioiello. Si ritiene infatti che lo staff medico del Real Madrid non sia in grado di risolvere i problemi dell'ex Chelsea e non stia consultando regolarmente i medici della Federazione. Inoltre, avrebbero già richiesto che il giocatore sia seguito in patria nel percorso di riabilitazione.