Odegaard ritorna al Real Madrid, l'Arsenal pensa a Coutinho per rimpiazzarlo

Salutato Martin Odegaard, tornato al Real Madrid dopo un anno di prestito, l'Arsenal cerca un sostituto per il posto lasciato libero dal norvegese e, secondo quanto riporta il Mirror, la squadra di Mikel Arteta avrebbe individuato in Philippe Coutinho uno dei nomi ideali. Il brasiliano, ai margini a Barcellona da dove in estate partirà, potrebbe tornare in Premier League, dove raggiunse i suoi livelli più alti con la maglia del Liverpool, che portò il club blaugrana ad investire ben 120 milioni per portarlo in Catalunya.