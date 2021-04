Olmo avverte il Bayern: "Uno stop non cambierà la nostra stagione. Lotteremo fino in fondo"

Il big match di Bundes tra la prima, il Bayern Monaco, e la seconda, il Lipsia, è finita con una vittoria dei bavaresi, che a sette giornate dalla fine del campionato hanno aumentato il proprio distacco dalla squadra Red Bull, ora distante sette punti. Tra i protagonisti della stagione della squadra di Nagelsmann, Dani Olmo, esterno spagnolo, sui social non ha voluto gettare la spugna, avvertendo i diretti avversari per la corsa al titolo: "Uno stop non cambierà la nostra stagione. Lotteremo fino in fondo", ha scritto l'ex Dinamo Zagabria.