Olympique Lione, Rudi Garcia prova a trattenere Moussa Dembelè: "Atletico? Vorrei restasse qui"

Rudi Garcia, allenatore dell'Olympique Lione, oggi ha commentato così in conferenza stampa i rumors sull'interesse dell'Atletico Madrid per il suo talento offensivo Moussa Dembelé: "Non so niente al riguardo. Io preferirei che restasse qui, ovviamente", le brevi dichiarazioni dell'ex tecnico della Roma sull'attaccante classe '96.

Moussa Dembelé sembra essere diventato la prima scelta dei colchoneros per sostituire Diego Costa nel reparto avanzato di Simeone.