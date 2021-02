OM-Sampaoli: ci siamo. Venerdì l'ultima alla guida dall'Atlético Mineiro, poi il volo per la Francia

Jorge Sampaoli è a un passo dalla panchina del Marsiglia. Nuove indiscrezioni in arrivo da La Provence parlano del tecnico argentino che si è già mosso per trovare un interprete per la sua nuova esperienza in Francia. Sampaoli è attualmente alla guida dell'Atlético Mineiro che ha condotto nell'ultimo turno alla qualificazione aritmetica in Copa Libertadores. Venerdì si giocherà l'ultima partita di campionato e subito dopo l'incontro il tecnico potrebbe volare in Europa firmando l'accordo con l'OM fino al 2023.