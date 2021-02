Palmeiras-Tigres 0-1, le pagelle: Gignac decisivo, brasiliani spenti

PALMEIRAS-TIGRES 0-1

Marcatori: 53' Gignac

PALMEIRAS

Weverton 7 - Un paio di parate decisive. Nel finale va vicino, di testa, al gol dell'1-1.

Rocha 5 - Difende male e non spinge mai. (dal 73' Mayke s.v.).

Luan 5 - Fa fatica e buca spesso e volentieri gli interventi.

Gomez 5 - Gignac e Gonzalez lo sovrastano fisicamente portandolo a spasso per il campo.

Vina 5 - Non gioca una gran partita ma nel finale sfiora il gol che sarebbe valso i supplementari.

Danilo 4,5 - Preso in mezzo dal centrocampo messicano. Mai in partita. (dal 57' De Paula 6 - Buon impatto ma non basta).

Ze Rafael 5 - Come il compagno viene sovrastato. Partita negativa. (dal 57' Melo 6 - Dà geometrie e il gioco del Palmeiras migliora).

Menino 5 - Non si accende mai e non salta mai l'uomo. Deludente. (dal 62' Willian 5 - Impalpabile).

Veiga 5 - Spento per tutta la partita. Non riesce mai ad accendere la sua lampadina. (dal 73' Scarpa 6 - Mette diversi cross pericolosi non sfruttati).

Rony 6,5 - Fa tutto lui. Corre, difende, attacca e crea occasioni. Peccato predichi nel deserto.

L. Adriano 5,5 - Qualche giocata ma non trova mai la porta. Oggi polveri bagnate.

TIGRES

Guzman 6,5 - Attento e preciso in tutte le occasioni.

Rodriguez 6.5 - Difende senza sbavature. Quasi sempre perfetto anche se Rony è un cliente difficile.

Reyes 7 - Annulla Luiz Adriano senza commettere neanche un errore.

Salcedo 7 - Cattivo, deciso e sempre in anticipo.

Duenas 6 - Se la cava da laterale. Esce stremato. (dall'86' Meza s.v.)

Quinones 7 - Spinge finché resta in campo. Grande prestazione di sostanza. (dall'86' Fulgencio s.v.)

Pizarro 6,5 - Geometrie semplice ma efficaci. Partita di grande equilibrio.

Aquino 5,5 - Sbaglia tanto ma almeno è apprezzabile la sua abnegazione. (dal 92' Sierra s.v.)

Gonzalez 7 - Occasioni sventate dal portiere avversario e un rigore procurato. Gli è mancato solo il gol.

Gignac 7 - Leader in tutto e per tutto. Segna il rigore che vale la finale (3 gol in due partite a questo Mondiale per club) e regge l'attacco per tutta la partita.

Carioca 6 - Il brasiliano del Tigres gioca una partita da metronomo. Non troppa qualità ma anche pochi errori.