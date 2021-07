Paraguay, Berizzo: "I rigori non premiano lo sforzo messo in campo dai miei ragazzi"

vedi letture

Eduardo Berizzo, commissario tecnico del Paraguay, ha parlato in conferenza stampa dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Copa America contro il Perù: "Nel secondo tempo abbiamo giocato in inferiorità numerica ma siamo comunque riusciti a mettere pressione ai nostri avversari. Sono orgoglioso della forza dei ragazzi: i rigori non premiano lo sforzo messo in campo questa sera dai miei giocatori, ma da questa partita prenderò le cose positive. Quando una gara si decide ai rigori, conta molto il fattore fortuna: mi sarebbe piaciuto arrivare in semifinale ma non ci siamo riusciti, è un peccato ma voglio fare i complimenti ai miei giocatori per quanto fatto".