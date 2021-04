Paris Saint-Germain, Florenzi recupera per il Lille. Il terzino è convocato da Pochettino

Alessandro Florenzi recupera in tempo per la sfida di questa sera contro il Lille. Il terzino ha recuperato dal problema rimediato in nazionale, che lo ha portato a saltare la sfida contro la Lituania rientrando anzitempo in Francia. Diversi gli assenti per Mauricio Pochettino che per questo scontro al vertice dovrà rinunciare a Bernat, Icardi, Kurzawa, Danilo Pereira e Verratti.