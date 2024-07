Ufficiale Pausa dallo Sporting, Alexandropoulos in prestito allo Standard Liegi: "Un tocco greco al centrocampo"

Addio al Portogallo, tanti saluti allo Sporting Lisbona, almeno per il momento. Sotíris Alexandropoulos si tuffa in una nuova avventura nella Jupiler Pro League, volando in Belgio e passando ufficialmente allo Standard Liegi. Trasferimento in prestito con opzione di acquisto che il club belga si è riservato al termine di questa stagione per rilevare il centrocampista greco classe 2001, come riferito anche tramite comunicato ufficiale esposto di seguito.

"Lo Standard de Liège, lo Sporting Clube de Portugal e Sotíris Alexandropoulos hanno raggiunto un accordo: il centrocampista centrale greco passa in prestito al nostro club fino al termine di questa stagione con un'opzione di acquisto.

Nato il 26 novembre 2001 (a 22 anni) ad Atene, Sotíris ha iniziato la sua carriera professionale nel 2019 nel Panathinaikos (77 presenze / 2 gol / 4 assist) prima di passare allo Sporting CP nel 2022. La scorsa stagione, l'internazionale greco (9 caps) è stato in prestito all'Olympiakós Pireo dal club portoghese (31 partite / 3 gol).

Diamo il benvenuto a Sotíris Alexandropoulos e gli auguriamo il meglio sotto i nostri colori", la chiosa della nota sui canali social e sul portale ufficiale. "Un tocco greco nel nostro centrocampo", la breve descrizione offerta ai tifosi dello Standard Liegi curiosi del nuovo acquisto.