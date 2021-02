Pochettino: "Neymar è triste, voleva giocare al Camp Nou. Gli arbitri dovrebbero proteggerlo"

vedi letture

Mauricio Pochettino ha rilasciato una lunga intervista a Onda Cero. Tanti i temi trattati dal tecnico del PSG, che ha parlato soprattutto dell'infortunio di Neymar: "È molto triste, voleva tornare a Barcellona e ​​giocare contro il Barça. Lui ama la Champions, è una grande perdita per noi. L'impegno e la motivazione di Neymar sono enormi. Provocatore? Neymar si diverte con la palla, è così che gioca a calcio, non ha mai provocato. È così anche in allenamento. A lui piace il calcio ma subisce troppi falli e forse gli arbitri dovrebbero avere buon senso e cercare di proteggerlo un po' di più".

Neymar tornerà in Brasile per curarsi?

"Non so se Neymar chiederà di andare in Brasile durante la convalescenza, dipenderà dalle decisioni dello staff medico. A volte alcune concessioni sono necessarie per un recupero più veloce. Purtroppo perdere Neymar e Di Maria è una grande sfortuna, ma dobbiamo adattarci. Sono una persona ottimista e questa è una sfida per la squadra".

Mbappé potrà essere decisivo?

"Mbappé è un giocatore con una potenza e una velocità enormi che possono devastare qualsiasi difesa. Il Barcellona? Guardo tutte le squadre da oltre un anno e ovviamente ho studiato il Barça. Messi è una macchina, un animale competitivo".

Nel futuro ti vedi al Real?

"Voglio restare per molto tempo al PSG. Qualsiasi allenatore vorrebbe allenare il Real un giorno. È bello allenare i club migliori del mondo. Non ho nessuna clausola nel caso in cui arrivi un'offerta dal Real Madrid. Spero di raggiungere gli obiettivi col PSG".

C'è stata una mancanza di rispetto nei confronti del Barcellona sul caso Messi?

"Io ho sempre cercato di avere rispetto per tutti i club e i giocatori. Non solo il PSG, tutti i club del mondo progettano strategie per migliorare le loro squadre. Hanno chiesto a Di Maria se gli piacerebbe giocare con Messi... beh, cosa volete che risponda? Ma non stiamo mancando di rispetto al Barcellona".