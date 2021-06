Pogba: "Non ho ancora parlato di rinnovo col Man United. Ci pensa Raiola, testa a Euro2020"

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Francia, Paul Pogba ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro riguardante un presunto contatto con il PSG: "Mi rimane un anno di contratto, lo sanno tutti. Non ho ancora una proposta concreta per il rinnovo con il Manchester United, non ci siamo seduti ancora con l'allenatore e la dirigenza per discuterne. Ma sono un calciatore del Manchester United. Ora il mio pensiero va a Euro2020, sono concentrato solo su questo che è il presente. Ho un agente che si occupa di tutto il resto e non ho il numero di Al-Khelaifi (patron del PSG, ndr)".