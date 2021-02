Premier League, le formazioni del Merseyside Derby: Salah contro Richarlison, out Allan

Scenderanno in campo tra meno di mezz’ora Liverpool ed Everton, nell’accesissimo Merseyside Derby. La squadra di Klopp, vittoriosa in Champions contro il Lipsia, è reduce dal peggior momento degli ultimi anni in Premier, e si affida a Momo Salah, nel tridente delle meraviglie con Firmino e Mané per dare la svolta. Dall’altra parte Ancelotti punta tutto su Richarlison, unica punta dei Toffees, con James e Andre Gomes a dare qualità nel mezzo. Calvert-Lewin va solo in panchina, così come Allan, non ancora al meglio.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago, Jones; Salah, Firmino, Mané.

Everton (4-5-1): Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Andre Gomes, Doucouré, Davies, James, Digne; Richarlison.