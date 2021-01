Premier League, tra Liverpool e Man. United finisce senza gol. I Red Devils restano in vetta

vedi letture

Finisce senza gol e con poche emozioni lo scontro al vertice in Premier League tra Liverpool e Manchester United. 0-0 il risultato finale del big match ad Anfield, dove è regnato l'equilibrio. Meglio i Reds nel primo tempo, mentre nella ripresa si è vista qualche occasione in più per i Red Devils, con Alisson che ha salvato i suoi in un paio di occasioni. Alla fine ne viene fuori un pareggio che soddisfa sicuramente più gli ospiti rispetto ai padroni di casa. La classifica ora vede lo United stabile al primo posto a +2 sul Leicester e a +3 proprio sul Liverpool.