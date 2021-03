Presidenziali Barcellona, Laporta: "Se vince un altro candidato Messi andrà via"

vedi letture

Nel dibattito organizzato dal Grupo Godó (Mundo Deportivo, La Vanguardia, RAC1 e 8TV), i tre candidati alla presidenza del Barcellona (Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa, elezioni il 7 marzo) hanno spiegato i loro programmi. Sulla politica societaria Joan Laporta ha dichiarato: "Non parlerò di nomi che possano destabilizzare i nostri giocatori. Il nostro modello di club è che la politica economica e sportiva vadano di pari passo. Se a fine stagione avremo bisogno di rafforzarci, saremo preparati. Anche gli altri club avranno le loro necessità finanziarie e ci sarà bisogno di scambiare giocatori".

Su Messi: "Può darsi che non possiamo competere a livello monetario, ma Messi non è guidato dal denaro. Vuole finire la sua carriera sportiva il più in alto possibile. Con Messi ho un rapporto di stima e rispetto. Sono sicuro che se un altro candidato vince, non continuerà".