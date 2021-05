Prima finale europea per il Villarreal, quinta per Emery: "Orgogliosi di questo salto di qualità"

Unai Emery, tecnico del Villarreal, festeggia la conquista della finale di Europa League da parte del submarino amarillo. L'allenatore basco arriva per la quinta volta in fondo alla competizione, avendo vinto 3 volte col Siviglia e perdendo alla guida dell'Arsenal contro il Chelsea nella finale di Baku del 2019: "Proviamo soddisfazione per il lavoro fatto e orgoglio per questo progetto del Villarreal, guidato da Fernando Roig e durato 23 anni. La squadra aveva centrato le semifinali di Champions, di Coppa UEFA ed Europa League. Ci serviva un salto di qualità, è stato molto complicato e difficile. Quindi siamo molto orgogliosi di esserci riusciti questa volta. Ora dobbiamo iniziare a pensare a quanto sarà dura con lo United, ma siamo anche orgogliosi di giocare una sfida di questo livello".