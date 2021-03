Prosegue il buon momento dello Stoccarda: 2-0 contro l'Hoffenheim per i ragazzi di Matarazzo

Terza vittoria in quattro gare e quinto risultato utile consecutivo per lo Stoccarda, che continua la sua scalata in Bundesliga con il due a zero casalingo ottenuto contro l'Hoffenheim. L'autorete di Nuhu e il sigillo finale di Kalajdzic consentono alla squadra allenata da Matarazzo di salire a quota trentasei punti in classifica, a ridosso della zona Europa. Restano fermi a trenta, invece, i ragazzi di Hoeness.