PSG, Kehrer: "Spero che Mbappé resti con noi. Messi? Penso solo a chi è già qui"

vedi letture

Il difensore del Paris Saint-Germain Thilo Kehrer intervistato da Sportbild.de ha parlato della sua esperienza nel club parigino, del rapporto coi tecnici e non solo: “Allo Schalke 04 mi trovavo in una sorta di comfort zone, l’allenatore si fidava di me e conoscevo a fondo l’ambiente e il club. Non è stato facile lasciare il club dopo sei anni molto belli, ma la sfida di Parigi mi ha affascinato e credo che ne valesse la pena per arrivare ai massimi livelli. Sia con Tuchel sia con Pochettino mi sono trovato bene, il primo è molto comunicativo e crea una buona atmosfera lavorativa all’interno del gruppo, il secondo si capisce che viene dall’Inghilterra e ha creato subito un rapporto molto stretto con la squadra. - continua Kehrer parlando delle voci su Mbappé e Neymar – Kylian è fondamentale per noi, non solo per i suoi gol o le sue giocate offensive, ma anche per come si sacrifica in fase difensiva. Su di lui le aspettative sono sempre altissime e capisco che può soffrire un po' questa pressione, così come capisco che non sia felice della sua prima metà di stagione, ma fa parte del suo carattere. Neymar invece è molto diverso da come appare fuori, non è uno che si sente superiore agli altri, anzi è molto simpatico e fa gruppo. È un vero leader. Mercato? Ci sono molte voci sui giocatori di questa rosa, ma spero che rimangano entrambi con noi. Messi? Preferisco concentrarmi sul presente e sui giocatori che sono attualmente in rosa”.