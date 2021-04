PSG, Neymar pronto allo sprint finale. Pochettino: "La sosta per le nazionali lo ha aiutato"

Neymar torna in tempo per la fase calda della stagione. Il Paris Saint-Germain affronterà domani il Lille, sfida decisiva di Ligue 1: entrambe le squadre sono appaiate al comando della classifica e il brasiliano ha riassaggiato il campo poco prima della sosta, con 20 minuti giocati contro il Lione. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha così dichiarato: "La verità è che la sosta dedicata alle nazionali è stata importante per Neymar. Ha potuto allenarsi a un buon livello per due settimane. Ora deve giocare. Siamo contenti di come si è allenato e del suo coinvolgimento".