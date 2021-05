PSG, se Mbappè non rinnova l'obiettivo numero uno per l'attacco sarà Lewandowski

vedi letture

Paris Saint-Germain alla caccia del colpo grosso in caso di partenza di Kylian Mbappè. L'attaccante francese classe '98, che ha un contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo e potrebbe partire questa estate, destinazione Real Madrid. In caso di addio - scrive 'L'Equipe' - il club campione di Francia in carica potrebbe puntare su Robert Lewandowski, centravanti del Bayern che proprio ieri ha realizzato il suo 40esimo gol nell'attuale Bundesliga.

Sempre L'Equipe ieri ha reso noto che un altro centravanti del PSG, Mauro Icardi, ha chiesto la cessione al club.