Ufficiale PSV, colpo per presente e futuro: dal Nordsjaelland ecco Nagalo, le cifre dell'affare

Colpo per il presente e per il futuro in casa PSV Eindhoven. La società olandese ha annunciato l'acquisto di Adamo Nagalo, 21 anni, difensore, arrivato a titolo definitivo dal Nordsjaelland. Il costo dell'operazione, secondo diversi media nei Paesi Bassi, si aggira sui 7 milioni di euro, di certo non pochi per un club come il PSV.

Nagalo, nazionale del Burkina Faso (ha partecipato anche all'ultima Coppa d'Africa), è un difensore centrale classe 2002. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il PSV rileva Adamo Nagalo dall'FC Nordsjaelland. Il nazionale del Burkina Faso ha firmato lunedì un contratto che lo legherà al PSV fino all'estate del 2029".