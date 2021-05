Quattro gol in 3 partite, As esalta Budimir: "La stella di Zenica aveva messo nei guai l'Atletico"

"La stella di Zenica che ha messo nei guai l'Atletico". As esalta la prova di Ante Budimir, l'attaccante dell'Osasuna che ieri ha rischiato di rovinare i piani alla squadra di Simeone. Il croato ha segnato con la specialità della casa - il colpo di testa - il gol del momentaneo 1-1: sono 11 le reti stagionali per il centravanti ex Crotone, scatenato in questo finale di stagione. Classe 1991, Budimir è arrivato a Pamplona in prestito dal Maiorca nella scorsa finestra estiva del mercato, proprio in extremis.