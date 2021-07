Ramos: "In Spagna non apprezziamo i nostri giocatori. Bonucci e Chiellini in Italia sono degli eroi"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come giocatore del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos ha parlato della cultura spagnola nei confronti dei suoi giocatori: "Abbiamo un problema come Paese, la filosofia non cambia. Vedo la Premier, vedo Bonucci e Chiellini che sono eroi in Italia. Dobbiamo far sì che le persone ammirino coloro che trionfano qui. L'ammirazione che proviamo con gli stranieri ci manca con i nostri. È triste, ma è la realtà. Non solo io l'ho sofferto, ma anche altri giocatori hanno sofferto. Quando abbiamo le stelle qui non le valorizziamo. Dobbiamo ammirare di più le persone e invidiarle di meno".