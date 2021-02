Rangers, vittoria sofferta ad Anversa: in una sera subite tante reti quante nelle ultime 11 gare

Vittoria sofferta e rocambolesca per i Glasgow Rangers di mister Steven Gerrard, che hanno battuto 4-3 il Royal Antwerp ad Anversa in Europa League. La statistica più interessante non è rappresentata però dai quattro gol segnati, ma dai tre subiti. Nelle ultime undici gare, considerando tutte le competizioni, il club scozzese aveva infatti subito complessivamente lo stesso numero di gol.

3 - Rangers have conceded three goals against Royal Antwerp this evening, as many as they had in their previous 11 games combined across all competitions. Cracked. pic.twitter.com/tsLNvA34pr

— OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2021