Real Madrid, il club parla con Antonio Conte. Ancora in piedi la pista Pochettino

Secondo quanto riportato da AS il Real Madrid ha già contattato Antonio Conte sondandone la disponibilità. L'ex tecnico dell'Inter prende quota anche se resta in piedi la pista Pochettino, gradito al presidente Florentino Pérez. Non depone in favore del tecnico salentino un precedente, che risale al 2018: ossia quando il Real si era interessato a lui, trovando l'opposizione da parte dei senatori della squadra: "Il rispetto si guadagna, non si impone" fu una frase storica pronunciata da Sergio Ramos. Il capitano, tuttavia, sembra ai titoli di coda della sua avventura madrilena.