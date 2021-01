Real Madrid, Isco non si rassegna: pronto a sfruttare il rush finale di mercato per cambiare maglia

Isco non ha ancora rinunciato alla possibilità di lasciare il Real Madrid in questa sessione di riparazione. Fuori dai piani di mister Zidane (neanche 500 minuti giocati finora in stagione), il centrocampista andaluso secondo As starebbe ascoltando diverse offerte insieme al suo entourage per tornare protagonista lontano dalla capitale già da febbraio. Nessuna proposta ufficiale - precisa il quotidiano - è ancora arrivata al club di Florentino Perez, ma Isco è al lavoro per sfruttare il rush finale di mercato e non perdere il treno Europeo della prossima estate.