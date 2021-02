Real Madrid, le condizioni fisiche di Hazard e la trollata di Burger King: "Era da noi per il 2x1"

vedi letture

Eden Hazard è divenuto oggetto di ironie in Spagna. Il belga, arrivato all'inizio della stagione 2019-20 per 100 milioni con la speranza dei blancos che potesse in qualche modo far dimenticare Cristiano Ronaldo, si è rivelato un flop di dimensioni colossali. Solo 22 presenze la stagione passata e un gol. Quest'anno il bilancio parziale è di 13 presenze e 3 reti. L'ultima partita giocata per intero risale al 23 novembre. Nella giornata di ieri El Chiringuito nel dare la notizia della sua assenza dalla sessione d'allenamento ha posto la domanda via Twitter. La nota azienda Burger King ha colto la palla al balzo per ironizzare e al tempo stesso farsi pubblicità: "Dov'era? C'era il 2x1 al Burger King" in riferimento alla promozione in vigore in questi giorni in Spagna. Hazard del resto si è distinto in questo anno e mezzo soprattutto per una condizione fisica non ottimale. In particolar modo restano nell'immaginario collettivo le prime uscite stagionali in evidente sovrappeso.