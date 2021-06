Real Madrid, rottura totale con Sergio Ramos. Trattativa per il rinnovo del capitano bloccata

vedi letture

Si fa sempre più lontana la possibilità che Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, rinnovi il suo contratto con il club Blancos. A dirlo questa mattina è Onda Cero che parla di una trattativa fra le parti totalmente bloccata. A pesare in maniera particolare sulla situazione il no del giocatore al taglio del 10% dello stipendio per la stagione appena conclusa chiesto dal club vista la forte riduzione di introiti dovuta alla pandemia. Una richiesta che Ramos, invece, ha visto come necessaria solo per risparmiare denaro da investire sull'acquisto di Kylian Mbappe.