Real Madrid, Zidane: "Ramos domani non ci sarà. Ultimo Clasico per lui? Spero di no"

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Barcellona. Occasione per discutere anche del futuro della squadra, a partire da quello di Sergio Ramos. Ultimo Clasico per lui? "Spero di no. Domani non ci sarà ed è un peccato. Spero che rimanga qui". Il centrale, 35 anni, ha affrontato il Barça con la maglia del Real Madrid in 45 occasioni. Il suo contratto scadrà a giugno e mai come stavolta l'addio ai blancos sembra vicino.