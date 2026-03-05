La scommessa vincente di Erik Bretos: Matarazzo ha rivoluzionato la Real Sociedad

La Real Sociedad sta vivendo una vera e propria rinascita grazie alla scelta coraggiosa del direttore sportivo Erik Bretos. La nomina di Pellegrino Matarazzo, tecnico statunitense di origini italiane fino a quel momento quasi sconosciuto in Spagna, ha cambiato radicalmente il destino dei baschi.

Dopo un inizio disastroso della stagione 2025/26, con la squadra invischiata nei bassifondi della LaLiga e difficoltà su tutti i fronti, Bretos ha deciso di interrompere il percorso con Sergio Francisco, affidandosi all’ex allenatore di Stoccarda e Hoffenheim: "Da quando abbiamo conosciuto Rino, abbiamo capito che avevamo molto in comune. Quando abbiamo deciso di esonerare Sergio, abbiamo sentito subito che avrebbe fatto al caso nostro", ha spiegato Bretos.

Matarazzo, che aveva già sfiorato l’ingaggio a ottobre, ha portato subito un cambio di passo: già nel debutto contro l’Atlético Madrid la squadra ha mostrato maggiore compattezza e convinzione, confermata dai risultati successivi: cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta al Bernabéu, facendo della Real il terzo miglior club del 2026 in Spagna, dietro solo a Barcellona e Real Madrid. In Coppa, i baschi hanno battuto Osasuna e Deportivo Alavés ai rigori e soprattutto hanno vinto il derby contro l’Athletic in semifinale, conquistando l’accesso alla finale, dove affronteranno l'Atletico. Giocatori come Oyarzabal, Guedes e Carlos Soler hanno ritrovato forma e fiducia, mentre elementi che avevano vissuto momenti difficili, come Turrientes, Odriozola e Sucic, sono cresciuti.

Bretos, che ha avuto il coraggio di puntare su un nome non altisonante, può ora godersi i frutti della sua scelta: quattro mesi dopo l’arrivo di Matarazzo a San Sebastián, la Real Sociedad sogna in grande e punta a competere ai massimi livelli sia in campionato sia in Coppa.